Wahlen beim TuS Höllstein Das Vorstandstrio ist wieder komplett

Stephan Weiß berichtete für den Förderverein über die Haupteinnahmequelle Altpapiersammlungen, bedauerte aber die kontinuierlich rückläufige Anlieferung. Weiß betonte, dass der Förderverein trotzdem bei Anschaffungen von Geräten und Sportkleidung Ansprechpartner bleibe. Kassenwart Hans-Dieter Waidele vermeldete einen positiven Kassenstand.

Wahlen

Unter der Leitung von Stephan Weiß wurde Marian Wallner aus dem Vorstands-Team für zwei Jahre wiedergewählt. Er und seine Kollegin Petra Steih freuten sich, dass mit Memet Tümkaya die Position des dritten Vorstandsmitglieds besetzt werden konnte. Wiedergewählt wurde Schriftführerin Ute Kießig , bestätigt die Jugendvertreter Katharina Grauf und Sina Weyers.

Aktivbeisitzerinnen bleiben Roswitha Schmitz und Susanne Schmieder und Passivbeisitzerin Monika Köhler.

Ausblick

Der TuS will sich an der Neugestaltung des Haldenplatzes, am Dorffest mit Jumelage-Jubiläum und an der Online-Vereinsplattform der Gemeinde beteiligen.

Die Leichtathletik-Abteilung startet am 15. April in die erste Saison im sanierten Wiesentalstadion Höllstein mit dem Werfer- und Langstreckentag, richtet am 23. Juni das Schülerabendsportfest und am 9. Juli die Bezirks-Mannschaftsvorwettkämpfe aus.

Das Glühweinfest wird Ende November stattfinden und am Dorffest am 1. Juli wird sich der TuS beteiligen.

Abschließend begrüßten die Anwesenden die Vorstandsmitteilung, dass die eigentlich für dieses Jahr angekündigte Beitragserhöhung um ein weiteres Jahr verschoben wird, um der aktuellen Situation mit Inflation und gestiegenen Kosten in allen Lebensbereichen Rechnung zu tragen.