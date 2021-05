Wahlen Briten warten auf Ausgang von Lokal- und Regionalwahlen

Am schnellsten dürften die Stimmen bei der Nachwahl für einen Sitz im Unterhaus in der englischen Stadt Hartlepool ausgezählt sein. Hier wurde schon am Freitagmorgen mit einem Ergebnis gerechnet. Auch der Ausgang der Parlamentswahl in Wales sollte noch am Freitag verkündet werden.

Länger gedulden müssen sich hingegen die Menschen in Schottland, wo die Wahl zum Regionalparlament als Weichenstellung für eine mögliche Abspaltung des Landesteils von Großbritannien gewertet wird. In England wurden neben Gemeinde- und Bezirksräten in vielen Städten auch neue Bürgermeister bestimmt - unter anderem in London. Hier könnten Ergebnisse sogar bis Sonntag auf sich warten lassen.