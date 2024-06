Für Statistik

Das Statistische Landesamt hat den Wahlbezirk Schule Langenau für eine repräsentative Statistik ausgewählt. Dabei werden Geschlecht und Alter der Wähler erfasst. Wie Hodapp ausführte, werde zur Wahrung des Wahlgeheimnisses nur in Mann und Frau, nicht aber etwa in divers unterschieden. Wer nicht erfasst werde wolle, könne Briefwahlunterlagen beim Stadtbüro, Tel. 07627/39 61 47, anfordern. Bei plötzlicher Erkrankung kann man diese sogar bis 15 Uhr am Sonntag beantragen. Dort kann man sich auch melden, wenn man keine Wahlunterlagen erhalten oder diese verloren hat.

Erst Europa

Rund 220 Wahlhelfer werden für die Wahl benötigt. Dabei handelt es sich in der Mehrzahl um Mitarbeiter der Stadt. Abgestimmt werden kann am Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Im Anschluss wird die EU-Wahl ausgezählt. Am Tag darauf folgen erst die Kreistags-, dann die Gemeinderats- und schließlich die Ortschaftsratswahlen. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht und am Montag im Ratssaal im Rathaus präsentiert. Dort sind an diesem Tag übrigens alle Dienststellen geschlossen.