Wahlen in Steinen und Maulburg Mehrere Wahlen stehen ins Haus

Zweite Amtszeit

In Steinen tritt Gunther Braun für eine zweite Amtszeit an. Er habe die Sommerpause genutzt, um darüber nachzudenken, und beschlossen, noch einmal zu kandidieren, um die angestoßenen Projekte zu Ende zu führen oder – angesichts der „langsam mahlenden Mühlen in der Verwaltung“ – auf einen guten Weg zu bringen, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung. Schließlich wolle er in Steinen alt werden und er habe Spaß bei der Arbeit mit dem guten Team in der Gemeindeverwaltung.

Die Bürgermeisterwahl wird voraussichtlich im April stattfinden, letztlich wird aber der Gemeinderat über den Termin entscheiden, sagte Braun. Aktuell befinde man sich noch in der Abstimmungsphase, um nicht mit anderen Terminen zu kollidieren. Komplizierter wird das dadurch, dass auch noch ein Termin für eine mögliche Stichwahl zwei bis vier Wochen nach der ersten Wahl zu finden ist, wie Hauptamtsleiter Carsten Edinger bei einer früheren Gelegenheit ausführte.