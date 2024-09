Wahlen Russlands Regionalwahlen sind Stimmungstest in Kriegszeiten

Jabloko appellierte auch in einer Mitteilung an die Wähler, keine der in der Staatsduma vertretenen Parteien zu unterstützen, weil diese unter anderem für die Repressionen in Russland, für den Ausstieg aus Abrüstungsverträgen und internationalen Vereinbarungen verantwortlich seien.

Beobachter beklagen Apathie und fehlende Konkurrenz

In mehreren Analysen hat "Golos" den Abstimmungen ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Die Organisation hat immer wieder erklärt - auch nach der Inhaftierung ihres Co-Vorsitzenden Grigori Melkonjanz -, für die Rechte der Wähler in Russland zu kämpfen. Es herrsche Angst und Apathie in der russischen Gesellschaft, heiß es in einer Analyse. Viele Kandidaten verzichteten auf politisches Engagement, weil sie nicht riskieren wollten, mit einem der repressiven Gesetze des Landes in Konflikt zu geraten. Das politische Feld sei gesäubert, starke Bewerber seien von vornherein nicht zugelassen worden.

"Der Machtapparat fürchtet eine echte Konkurrenz und ist sich einer wirklichen Unterstützung durch die Bevölkerung nicht sicher", teilte "Golos" mit. Es gebe auch keine Debatten. Im Ergebnis gebe es weniger Parteien und Kandidaten als bei früheren Urnengängen in Russland. Insgesamt attestierte "Golos" dem Wahlsystem in Russland einen weiteren Verfall. Chancen hätten am Ende nur die kremlfreundlichen Kandidaten. Wichtigstes Instrument des Kreml bei der Durchsetzung seiner Ziele sei heute das Justizministerium, das nach Gutdünken beliebig Kandidaten oder gewählte Politiker zu ausländischen Agenten oder Extremisten erklären und so mundtot machen könne.