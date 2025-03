Wahlen: Sarah Hagmann will wieder für die Grünen in den Landtag

Sarah Hagmann

Mit einstimmigen Ergebnissen wurden Sarah Hagmann als Kandidatin und Nicole Sütterlin als Ersatzkandidatin gewählt. In ihrer Vorstellung verwies Hagmann darauf, dass sie seit 2021 als Nachfolgerin des damals ausgeschiedenen Josha Frey das Mandat erfüllt. Die 39-jährige Historikerin bringt also für eine neue Kandidatur eine gehörige Portion Erfahrung sowohl in der unmittelbaren Parlamentsarbeit als auch im Bürgerdialog mit.

Ausgehend von ihrer bisherigen Tätigkeit, nannte sie einige Schwerpunktthemen, denen sie sich künftig im Falle ihrer Wahl besonders widmen möchte: Zunächst sei dies die Durchsetzung klimaschonender Politik. Von gleichem Gewicht seien die aus dem demografischen Wandel resultierenden Herausforderungen, um den Mangel an Fachkräften und die Personalnot in der Arbeitswelt so gut wie möglich auszugleichen. Schließlich fehle es immer wieder an Geld für den Alltag, dies dürfe nicht zur Normalität werden.