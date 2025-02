Wahlkampf in Lörrach: Die Bundestagskandidaten kennenlernen

Inmitten dieser Zeit politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen ist es wichtiger denn je, informiert zu sein und aktiv an der Gestaltung unserer Demokratie teilzunehmen, schreiben die Freien Wähler in ihrer Einladung zur Podiumsdiskussion. Um den Bürgern die Möglichkeit zu geben, die Kandidaten des Wahlkreises Lörrach-Müllheim für die Bundestagswahl kennenzulernen, veranstalten die Freien Wähler Lörrach am Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr, im Hebelsaal des Dreiländermuseums Lörrach eine Podiumsdiskussion.