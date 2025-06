Wahlkampf in Zell: Wie stehen die Parteien zu Marion Isele und Peter Palme?

Unsere Empfehlung für Sie Zell Marion Isele kandidiert als Bürgermeisterin Die erste Gegenkandidatin für Peter Palme bei der Zeller Bürgermeisterwahl am 21. September steht mit Marion Isele fest.

Freie Wähler unschlüssig

Der Vorstand der Freien Wähler ist sich noch nicht schlüssig, ob die Fraktion den amtierenden Bürgermeister Peter Palme noch einmal unterstützen soll. Bekanntlich ist Palme mit einem Ticket der Freien Wähler bei der Wahl zum Kreistag angetreten – und kläglich gescheitert. Er erhielt in Zell nur Stimmen im unteren einstelligen Prozentbereich und wurde sogar in seinem Heimatort und Wirkungskreis vom Amtskollegen Peter Schelshorn aus Schönau übertroffen. Nun planen die Freien Wähler, wie zu erfahren ist, in Kürze eine Mitgliederbefragung. Danach will sich die Fraktion entsprechend positionieren.