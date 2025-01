Wahlkampf: Weidel und Wagenknecht: Hitler-Streit im TV

Weidel sagte, Wagenknecht habe ihre Vorgängerpartei die Linke "zerlegt" und fügte mit Blick auf die BSW-Umfragewerte hinzu, "jetzt kratzen sie an der 5-Prozent-Hürde". Die BSW-Chefin konterte: "Hören Sie auf mit dieser Arroganz!", was Weidel wiederum zu der Aussage verleitete: "Sie haben ihre eigene Partei kaputtgemacht. (...) Das ist arrogant."

Weidel steht mit der AfD in den Umfragen bei 20 Prozent. Wagenknecht will versuchen, bei der Bundestagswahl am 23. Februar mit ihrer erst ein Jahr alten Partei den Sprung über die 5-Prozent-Hürde ins Parlament zu schaffen.