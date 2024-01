Wahlkampfhilfe für Demokraten?: US-Rechte fürchten Taylor Swift

Pentagon widerspricht

Doch bereits vorher machten Verschwörungstheorien über Swift in rechten Kreisen die Runde. Die absurden Spekulationen gingen so weit, dass sich das Pentagon Mitte Januar bemüßigt fühlte, Stellung zu beziehen. Moderator Jesse Watters hatte zuvor in seiner TV-Sendung beim rechtskonservativen Fox News angedeutet, bei Swift könne es sich um eine Geheimagentin des US-Verteidigungsministeriums handeln. "Was diese Verschwörungstheorie betrifft: Wir werden sie abschütteln", teilte Sprecherin Sabrina Singh in einer Stellungnahme gegenüber "Politico" mit - im Englischen nahm sie dabei augenzwinkernd Bezug auf Swifts Megahit "Shake it off" und machte weitere Wortwitze.