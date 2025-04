Waldorfkindergarten Schopfheim: Eine Kita mit besonderer Atmosphäre

Ein Nest für die „Spatzen“

Rebecca Kurtz und Nathalie Hofmann sind für ein Jahr in den Vorstand gewählt und stellen die Einrichtung kurz vor: Unten im Erdgeschoss befinden sich zwei Ü3-Gruppen, die Schäfchengruppe und die Pferdegruppe mit jeweils 22 Kindern. Im ersten Stock, also unter dem Dach, nisten die Kleinsten unter Dreijährigen in der Spatzengruppe. Pro Gruppe gibt es zwei Vollzeit- und eine Teilzeitkraft. Während andere Kindergarten Sorgen haben, Personal zu finden, sind die Erzieherinnen-Stellen im Waldorf-Kindergarten derzeit gut besetzt.

Ehemaliges Kutscherhaus

Kurz auch noch zur Entstehungsgeschichte: 1979 wurde der Waldorf-Verein Wiesental gegründet, wobei es zwei Gruppen gab: Eichen und Nollingen. „1984 wurde das Kutscherhaus im Columban gezogen“, berichten die beiden Elternteile. In Elternarbeit wurde damals eine Garage umgebaut und die Schäfchengruppe untergebracht. 2005 folgte der Umbau des Pferdestalls, in dem seitdem die Pferdchengruppe spielt. 2009 zogen die Spatzen unters Dach.