Waldwirtschaft: Miteinander über den Wald reden

Im Kanton Basel-Stadt kommen alle Waldnutzer an einen Tisch

Eine Erkenntnis des langen Gesprächsabends mit reger Beteiligung des Publikums ist, dass die Forstwirtschaft dies- und jenseits der Grenze zwar den gleichen Regelen, aber anderen Ordnungsprinzipien gehorcht. Bewirtschaften hierzulande die Förster den Wald selbst im Auftrag der Eigentümer und beraten diese, so obliegt ihnen in der Schweiz eine Aufsichtspflicht über die Waldgesetzgebung. Und ist hier die Forsteinrichtung Sache der Stadt und des Gemeinderats, kommen dort, wie Bader berichtet, vom Eigentümer über den Sportler bis zum Naturschützer alle Betroffenen an einem Tisch zusammen, um sich über ihre Bedürfnisse auszutauschen. „Das Wichtige ist, dass wir miteinander reden“

Der Wald als großer Unbekannter

Eine weitere Erkenntnis ist, wie Mickey Wiedermann aus eigener Erfahrung zu berichten weiß, dass gerade junge Menschen immer weniger Gefühl für die Gegebenheiten in der Natur mitbringen und sich so unwissentlich in Gefahr bringen – keine guten Aussichten, wenn Bäume zunehmend ihren Halt verlieren.