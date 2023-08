Waldwoche in Maulburg Kinder lernen den Forst kennen

Stochern im Laub

Das ist üblicherweise ein ruhiger Bereich, ein Refugium für Ruhesuchende und Freizeitsportler. Während der Waldwoche war aber im Forst gut was los, und man hörte frohes Kinderlachen sowie die Geräusche von Werkeln und Stochern im Laub. Geboten wurde den Kindern aber nicht nur Spaß und viele Möglichkeiten zum freien Spiel, sondern wie all die Jahre zuvor vermittelte das Team von Sven-Hendrik Wünsch auch auf spielerische Weise viel Wissenswertes. Das Team bestand aus drei Kolleginnen und Kollegen aus dem Forstamt sowie Dorfstübli-Leiter Tobias Hohenstatter mit Unterstützung aus seinem Team.

Die Kinder und das Team hätten sich mit entsprechender Bekleidung und Ausrüstung für das Regenwetter gewappnet, erzählt Hohenstatter. Und so konnte mit einer Ausnahme das ganze Programm auch vollumfänglich draußen durchgezogen werden. Die Bacherkundung am Dienstag an der Wiese wurde nach gut einer Stunde so vom Landregen beeinträchtigt, dass es zur Präsentation der Ergebnisse ins trockene Dorfstübli ging. Die Kinder hatten zuvor an der Wiese gelernt, welche Bachbewohner die Wasserqualität anzeigen und stellten dann im Dorfstübli erfreut fest, dass etwa Steinfliegenlarven in den Becherlupen erkennen lassen, dass das Wiese-Wasser sauber ist.