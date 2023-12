Los Angeles - Darius Rucker (57), der als Sänger der US-Rockband Hootie and the Blowfish in den 90er Jahren bekannt wurde, hat in Hollywood seine Sternenplakette enthüllt. Zu der Zeremonie auf dem "Walk of Fame" brachte Rucker am Montag unter anderem seine drei erwachsenen Kinder und Bandkollegen mit.