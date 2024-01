Regisseur Wim Wenders mit dabei

Zu der "Walk of Fame"-Feier brachte Dafoe zahlreiche Freunde und Kollegen mit, darunter Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Guillermo del Toro und den deutschen Regisseur Wim Wenders. Er schätze sich glücklich, Wenders zu kennen, sagte Dafoe in seiner Ansprache. Seine Filme hätten einen großen Einfluss auf sein Leben gehabt. Wenders hatte Dafoe 1993 für seinen Spielfilm "In weiter Ferne, so nah!" vor die Kamera geholt.