Bronze, Silber und Gold

Gemeinsam mit den Unternehmen Schwarzwald Tourismus und Summit Lynx hat die auf der Südseite des Belchens ansässige Tourismusorganisation ein System entwickelt, wie mit Hilfe der App „SummitLynx“ Punkte gesammelt und die digitale Wandernadel der Schwarzwaldregion Belchen in Bronze, Silber und Gold erwandert werden kann.

Und so funktioniert es: An insgesamt 24 Wanderzielen in der Schwarzwaldregion Belchen, die mit herrlichen Ausblicken verbunden sind, können ein, zwei oder drei Punkte gesammelt werden. Die jeweils an einem sogenannten „Check-In“ zu erreichende Punkteanzahl wird mittels der App sowie über die Homepage der Schwarzwaldregion Belchen kommuniziert.