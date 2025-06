Wandertour bei Kandern: Reise in die Ritterzeit auf der Sausenburg

Streifzüge zur Ruine

Wie Müller faszinieren auch Wigand Neumann historische Figuren. Als Erasmus von Rotterdam, Nachtwächter Rudolf Streiff oder als August Macke führt der ausgebildete Schauspieler touristische Gruppen durch Basel und seine Wahlheimat Kandern. Wie kam es, dass er den Markgrafen von Hachberg-Sausenberg in sein Repertoire aufnahm? Das, so Neumann, sei ein langer Weg gewesen. Denn anders als über seine Vorfahren ist über Wilhelm nicht besonders viel bekannt. Zunächst habe er immer wieder die Ruine Sausenburg oberhalb von Sitzenkirch besucht, die einstige Stammburg der Markgrafen von Hachberg-Sausenberg. Neumann spazierte vom Lindenparkplatz bei Vogelbach zum Lehmbodenweg am Waldrand Richtung Ruine. Beobachtete die Natur, ließ die Eindrücke wirken. Auch von Kandern lief er häufig zur Burg, über den langgezogenen Bergrücken Richtung Sitzenkirch. Auf seinen Streifzügen entstand der Wunsch, eine neue Tour zu konzipieren, als Rittergeschichte. Dann begann eine arbeitsreiche Recherche. Neumann studierte unzählige Texte, quälte sich durch Bücher über die Landesgeschichte, das Mittelalter und Burgen, immer frustrierter, weil seine Hoffnung schwand, auf etwas Brauchbares zu stoßen.

„Kaum jemand kennt ihn“

Dann der Durchbruch: Neumann entdeckte Wilhelm von Hachberg-Sausenberg, Sohn des Markgrafen Rudolf III. von Hachberg-Sausenberg und Anna von Freiburg-Neuenburg. Eher ein Zufallsfund, denn, das bestätigt Hobby-Historiker Müller: „Kaum jemand kennt ihn“. Zu Unrecht, urteil er und ergänzt: „Wer sich auf ihn einlässt, entdeckt eine der faszinierendsten Figuren unserer Lokalgeschichte“, so Müller, der gerade an der Verschriftlichung eines Vortrages über Wilhelm von Hachberg für das Alemannische Institut in Freiburg arbeit, den er dort im November 2024 hielt und der im Tagungsband veröffentlicht wird.