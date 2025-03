Wanderungen, Radtouren, Reisen: Schwarzwaldverein Lörrach: gemeinsam die Natur genießen

Ausblick

Berichtet wurde, dass der Verein Wanderheim Belchenblick nach Satzungsänderung an den Schwarzwaldverein Lörrach übertragen werden soll. Vorsitzender Michael Goltz hat dazu die Satzung überarbeitet und bereits eine Person gefunden, die bereit ist, sich im Wanderheim zu engagieren. Zunächst soll am 27. Juni 2027 das 100-jährige Bestehen des Wanderheims gefeiert werden.

Mitglieder

Tiedemann berichtete, dass der Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen angehalten hat. Der Verein verzeichnete 51 Abgänge durch Alter, Tod und Austritt und nur 36 Neueintritte.

Ehrungen

18 Mitglieder erhielten: das Treueabzeichen in Silber mit Urkunde für 25 Jahre; fünf Mitglieder das Treueabzeichen in Gold mit Urkunde für 40 Jahre; 20 Mitglieder das Treueabzeichen in Gold mit Urkunde für 50 Jahre; Hans-Joachim Bauer, Ralf Hesse, Hansjörg Jaumann; August Kühl, Waldemar Meinzer, Fritz Ziereisen das Treueabzeichen in Gold mit Urkunde für 60 Jahre; Paul Schleer das Treueabzeichen in Gold mit Urkunde für 70 Jahre.