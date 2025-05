Waren und Dienstleistungen: Direktvertrieb macht etwas mehr Geschäft

Mit Direktvertrieb ist gemeint, dass Firmen direkt an Kunden Waren und Dienstleistungen verkaufen und dabei nicht den Umweg über den Einzelhandel gehen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer klingeln an der Haustür oder sie kommen mit Termin in die Wohnung der Verbraucher, an deren Arbeitsplatz oder an andere Orte außerhalb klassischer Shops, um zu beraten und Vorführungen zu machen.