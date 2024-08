Warmbach: Spielplatz ist nun wieder sicherer

Der Kinderspielplatz an der Akazienstraße in Rheinfelden-Warmbach zählt mit zu den Top-Spielplätzen in der Stadt Rheinfelden. Klein aber fein passt er sich in die Siedlungsgemeinde ein und lockt mit seinen Spielgeräten zum optimalen Spielvergnügen unter freiem Himmel ein.

Eltern beschweren sich

Nachdem der Spielplatz im Jahr 2021 in Betrieb ging, bemängelten viele Eltern jedoch die scharfkantigen Bimssteine, die als Umrandung des etwas höher gelegenen Areals rund um den Kletterturm dienen. Durch die scharfen Kanten holten sich vor allem jüngere Kinder die ein oder andere kleinere Blessur, und auch bei den Hosen der Kleinen gab es Risse. Das Thema beschäftigte in der Folge auch den Stadtteilbeirat Warmbach, der sich mit dem Werkhof der Stadt in Verbindung setzte, um nach Lösungen für die Probleme zu suchen.