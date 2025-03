Jetzt ist es offiziell: Nach lange Zeit unklarer Situation steht fest, dass die Stadt Rheinfelden das St. Gallus-Haus in Warmbach von der Erzdiözese Freiburg gekauft hat, um dort eine dreigruppige Kindertagesstätte zu etablieren. Diese entsprechende Mitteilung machte Stadtteilsprecher Dieter Wild in der öffentlichen Sitzung des Stadtteilbeirats Warmbach am Mittwochabend. Der Kauf betreffe jedoch lediglich das Gebäude. Für das Grundstück werde ein Erbpachtvertrag geschlossen, sagte Wild.