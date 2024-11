Warnstreik bei Mahle in Zell: Sieben Prozent mehr Lohn gefordert

Einer der „Kampfbetriebe“

Der IG-Metall-Bevollmächtigte Yvonne Satorrius ergänzte: „Die Mahle ist einer unserer Kampfbetriebe.“ Bei einem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad von 76 Prozent der rund 380 Mitarbeiter sei klar, dass in Zell ein deutliches Zeichen an die Arbeitgeber gesendet werden könne.

Druck im Kessel

Lanza betonet: „Wir wollen nicht ausgepresst werden wie eine Zitrone“ und erhielt viel Applaus von den Kollegen. „Wir wollen ein adäquates Angebot in der nächsten Runde.“ Er glaubt, dass die Arbeitgeber bei der Ausbildungsvergütung gesprächsbereit seien. Aber dazu müsse Druck im Kessel sein, ist der Betriebsrat überzeugt. Gute Arbeit müsse auch durch entsprechenden Lohn gewürdigt werden. Nur so könne auch Nachwuchs gewonnen werden, was bei der Mahle in Zell wieder gelungen sei. „Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, knüpfte der Regionalvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jürgen Höffing, an. Er gab zu bedenken, dass das Spiel in der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht einfach sei. Die Automobilbranche schwächelt. Auch bei der Mahle in Zell werde aktuell teilweise kurzgearbeitet, war am Rande der Demo zu erfahren. Höffing behauptete: „Die Branche hat nicht in die Zukunft investiert.“ Und weiter: „Schotter wurde an die Aktionäre ausgeschüttet.“