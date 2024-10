Für Wartungsarbeiten an der Betriebstechnik muss der Tunnel Nollinger Berg in mehreren Nächten jeweils von 20 bis etwa 5 Uhr voll gesperrt werden. Betroffen sind die drei Nächte vom 22. bis zum 25. Oktober, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Verkehrsteilnehmer auf der A 98 von Lörrach in Richtung Rheinfelden beziehungsweise Grenzübergang der A 861 zur Schweiz werden auf der A 98 bis zur Anschlussstelle Rheinfelden-Ost weitergeführt. Die Umleitung des Verkehrs auf der A 861 erfolgt ab der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte über die B 316 in Richtung Lörrach beziehungsweise in Richtung Bad Säckingen. Für Verkehrsteilnehmer, die von Minseln beziehungsweise Bad Säckingen kommen und als Fahrtziel den Grenzübergang der A 861 zur Schweiz haben, erfolgt die Umleitung über die B 316 zur Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte der A 861.