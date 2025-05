Was alle Ü 60 tun sollten: Hilfe, die Rente kommt

Sozial- und Organisationspsychologin FSP Gerlinde Amschl Foto: zVg/Flor

Aus der Forschung weiß man, dass zum einen die Finanzen zentral sind, zum anderen die Vorbereitung wie auch die Gesundheit. Man sollte das Thema nicht verdrängen. Das kann den Übergang in den Ruhestand unter Umständen erschweren. Es wäre gut, sich schon einige Jahre zuvor damit auseinanderzusetzen. Man sollte sich zu den Aspekten Finanzen, Wohnen und künftigen Umgang mit der Partnerschaft Gedanken machen: Arbeitet der Partner weiter, oder gehen wir gemeinsam in den Ruhestand? Ganz zentral: neue Aufgaben und Rollen. Wenn ich jetzt nicht mehr Mitglied der Geschäftsleitung bin, was könnte ich denn dann sein? Da ist es wichtig, Aufgaben außerhalb des Berufs zu finden. Das kann entweder eine weitere bezahlte Beschäftigung mit kleinerem Pensum oder projektbasiert sein. Oder ein Ehrenamt oder in der Familie oder Gartenarbeit. Alles, was einem Freude bereitet und mit Sinn erfüllt.

Es gibt ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch die Dame an der Supermarktkasse oder die Reinigungskraft. Gibt es nicht Berufe, in denen die Menschen einfach froh sind, weniger Stress zu haben?

Ganz richtig. In akademischen Kreisen und bei Freiberuflern ist die Berufsbindung meist größer. Andere Berufe dienen eher dem Broterwerb. Letztere Berufstätige finden ihre Erfüllung oft sowieso anderswo. Denen fällt der Berufsausstieg deutlich leichter.

Gibt es auch Geschlechtsunterschiede?

Ja. Immer noch gibt es ja gerade bei Älteren eine traditionelle Rollenverteilung. Da tun sich Frauen oft leichter mit der Verrentung, weil sie sowieso mehrere Rollen hatten, mit oft vielen sozialen Kontakten.

Bereiten sich die Menschen zunehmend auf die Rente vor?

Das Thema ist aktueller als früher. Die Menschen werden ja auch immer älter. Zu Bismarcks Zeiten sind sie meist ein, zwei Jahre nach der Rente gestorben. Der Bedarf nach Gestaltung des neuen Lebensabschnitts, in dem viele noch sehr fit sind, steigt. Manche Großkonzerne wie zum Beispiel in Basel bieten durchaus Hilfestellungen an, bei Lieschen Müller ist das anders. Darum war es mir auch ein Anliegen, das Seminar über die VHS einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Wie ist das Seminar aufgebaut?

Es besteht aus drei Elementen: Zunächst gibt es kurze theoretische Einheiten, in denen ich einzelne psychologische Konzepte vorstelle zu den Themen Bedeutung von Arbeit, Identität und soziale Kontakte. Diesen folgen jeweils Befunde aus der Forschung. Der Hauptteil ist interaktiv, es gibt Gruppenarbeit. Die Teilnehmer sollen auch voneinander profitieren, eigene Anliegen einbringen können.

Wie planen Sie selbst Ihre Verrentung?

Ich bin jetzt schon in einer Art Vorbereitungsphase, seit ich nicht mehr angestellt, sondern meine eigene Chefin bin. Ich nutze Homeoffice-Zeiten, lege mittags eine Kochrunde ein, mische meine Termine außer Haus mit Sporteinheiten. Die Durchmischung verschiedener Aktivitäten und Kontakte – das ist mein Weg.

Kompaktkurs in Präsenz: Freitag, 9. Mai, 14.30 bis 17.30 Uhr, an der Volkshochschule Lörrach-Steinen, Untere Wallbrunnstraße 2, in Lörrach

Gerlinde Amschl

ist Sozial- & Organisationspsychologin und seit 2018 selbständige Dozentin in der Erwachsenenbildung; sie war über 20 Jahre im internationalen Bank- und Versicherungswesen tätig; sechs Jahre leistete sie freiwillige Mitarbeit im Universitätsspital Basel (Besuchs- und Begleitdienst)