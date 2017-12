Was geschah am ... Kalenderblatt 2017: 17. Dezember

Nachrichten-Ticker

23:30 Anderson erreicht nächste Runde bei Darts-WM

London - Der zweimalige Weltmeister Gary Anderson hat souverän die zweite Runde bei der Darts-WM in London erreicht. Der Schotte setzte sich am späten Abend mit 3:0 gegen den Kanadier Jeff Smith durch. 2015 und 2016 hatte "The Flying Scotsman", wie Anderson genannt wird, den wichtigsten Titel der Welt gewonnen. Im Vorjahr verlor der 47-Jährige erst im Finale gegen den Niederländer Michael van Gerwen.

23:01 Tausende Israelis demonstrieren in Tel Aviv gegen Netanjahu

Tel Aviv - Tausende Israelis haben am Abend in Tel Aviv erneut gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu demonstriert. Sie forderten bei einem Marsch im Stadtzentrum seinen Rücktritt wegen Korruptionsvorwürfen. Die Proteste fanden das dritte Wochenende in Folge statt. "Korrupte müssen gehen", stand auf Schildern, die Demonstranten in die Höhe hielten. Netanjahu wird unter anderem vorgeworfen, illegal Geschenke reicher Geschäftsleute angenommen zu haben. Netanjahu weist die Vorwürfe als "Hexenjagd" zurück.

22:04 Stellenabbau bei Ratiopharm-Mutter: Generalstreik in Israel

Tel Aviv - Wegen des geplanten umfangreichen Stellenabbaus bei der Ratiopharm-Mutter Teva hat der israelische Gewerkschafts-Dachverband Histadrut für morgen zu einem Generalstreik aufgerufen. Davon sollen die Flughäfen und Häfen, Banken und Behörden in ganz Israel bis zum Mittag betroffen sein. Alle Niederlassungen von Teva im Land sollen den ganzen Tag über bestreikt werden. Der kriselnde Pharmakonzern will binnen zwei Jahren weltweit 14 000 Stellen streichen. Teva ist in Deutschland mit seiner Marke Ratiopharm bekannt.

22:01 Die Lottozahlen

Gewinnzahlen: 5 - 6 - 18 - 23 - 30 - 40 Superzahl: 9 Spiel 77: 0 3 5 4 8 9 2 Super 6: 1 3 2 7 9 3 (alle Angaben ohne Gewähr)

21:22 Stöger siegt mit Dortmund 2:1 gegen Hoffenheim

Dortmund - Peter Stöger hat mit Borussia Dortmund im zweiten Spiel den zweiten Sieg geholt. Vor heimischer Kulisse sicherte Christian Pulisic dem BVB am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Tor in der 89. Minute den späten 2:1-Sieg gegen 1899 Hoffenheim. Durch den Erfolg beendet Dortmund die Hinrunde mit 28 Punkten, Hoffenheim hat 26 Zähler.