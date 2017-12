Was geschah am ... Kalenderblatt 2017: 7. Dezember

00:02 Sechs Verletzte bei Unfall auf A20

Greifswald - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 20 bei Greifswald sind am Abend sechs Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Die Arbeiten seien an der Unfallstelle von Schaulustigen gestört worden, teilte die Polizei mit. Die Autobahn wurde auf Höhe der Anschlussstelle Greifswald in beide Richtungen gesperrt, Umleitungen wurden eingerichtet. Die Bergung gestaltete sich schwierig, da einer der verunglückten Lastwagen mehrere Tonnen Dünger geladen hatte, der sich teilweise auf der Fahrbahn verteilte.

23:58 Gabriel kritisiert US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA kritisiert. Sie habe das Risiko, dass eine ohnehin schon schwierige Lage im Nahen Osten und in dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern jetzt noch weiter eskaliere, sagte Gabriel in den ARD-"Tagesthemen" zur Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Der Beschluss beinhalte die große Gefahr, "Öl ins Feuer zu gießen". Zuvor hatte sich schon Bundeskanzlerin Angela Merkel vom dem US-Vorgehen distanziert.

22:54 Dow gibt leicht nach

New York - In den USA hat der Dow Jones an der Wallstreet nachgegeben. Der Leitindex schloss 0,16 Prozent tiefer bei 24 140 Punkten. Der Euro blieb im New Yorker Handel mit 1,1794 US-Dollar unter der 1,18er-Marke.