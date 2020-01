Was geschah am ... Kalenderblatt 2020: 25. Januar

Namenstag: Eberhard, Susanna, Wolfram

HISTORISCHE DATEN

2019 - Im Südosten Brasiliens bricht der Damm eines Rückhaltebeckens für Abfälle einer Eisenerzmine. Eine riesige Schlammlawine begräbt mehr als 250 Anwohner und viele Häuser unter sich. Der Münchner TÜV Süd hatte den Damm im Bundesstaat Minas Gerais 2018 überprüft und keine Mängel notiert.

2016 - Das neue Anti-Terrorismus-Zentrum der europäischen Strafverfolgungsbehörde Europol nimmt angesichts der zunehmenden Bedrohung durch den IS offiziell seine Arbeit in Den Haag auf.

2010 - Nach mehr als 60 Jahren trifft das "Augsburger Geschlechterbuch" aus dem 16. Jahrhundert wieder in Stuttgart ein. Die auf einen Wert von knapp 500.000 Euro geschätzte "Beutekunst" aus den USA galt jahrzehntelang als zerstört, bis sie 2004 bei Sotheby's in New York zur Versteigerung angeboten wurde.

2005 - Frankreichs Präsident Jacques Chirac weiht das größte Holocaust-Museum in Europa ein, das "Mémorial de la Shoah" in Paris. Das Museum war für 23 Millionen Euro in mehr als drei Jahren renoviert und ausgebaut worden.

1985 - Der Bundestag ächtet generell die Urteile des Volksgerichtshofs. Die Institution sei "ein Terrorinstrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Willkürherrschaft" gewesen. Erst 1998 werden alle Nazi-Unrechtsurteile formal aufgehoben.

1955 - Als letzte Besatzungsmacht erklärt die Sowjetunion den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet.

1915 - In den USA wird die erste transkontinentale Telefonleitung zwischen New York und San Francisco in Betrieb genommen.

1755 - Die erste russische Universität wird in Moskau durch Erlass von Zarin Elisabeth I. auf Initiative des berühmten Gelehrten Michail Lomonossow gegründet.

1308 - Der englische König Edward II. und Isabella von Frankreich werden in der Kathedrale von Boulogne getraut.

GEBURTSTAGE

1955 - Petra Gerster (65), deutsche TV-Moderatorin, ZDF-Nachrichtensendung "heute"

1945 - Helmut Rellergerd (75), deutscher Schriftsteller, bekannt geworden durch seine Romanfigur John Sinclair, Pseudonym: Jason Dark

1945 - Iris von Arnim (75), deutsche Modedesignerin

1940 - Jürgen Sundermann (80), deutscher Fußballspieler und -trainer, Coach vom VfB Stuttgart 1966-79, 1980-82, 1983 und 1995

1940 - Wolfgang Paul (80), deutscher Fußballspieler, Borussia Dortmund 1961-71

TODESTAGE

2015 - Demis Roussos, griechischer Sänger ("Forever and Ever"), geb. 1946

1990 - Ava Gardner, amerikanische Schauspielerin ("Die barfüßige Gräfin"), geb. 1922