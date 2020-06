Was geschah am ... Kalenderblatt 2020: 8. Juni

Namenstag: Engelbert, Helga

HISTORISCHE DATEN

2019 - Bahnkunden in Deutschland können letztmals das "Schönes-Wochenende-Ticket" buchen und nutzen. Die Bahn nimmt das Ticket nach 24 Jahren "mangels Nachfrage und zur Vereinfachung der Tarifstruktur" aus dem Angebot.

2019 - Die deutschen Tennisspieler Kevin Krawietz und Andreas Mies gewinnen die French Open und holen den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren.

2010 - Die europäische Statistikbehörde Eurostat darf künftig die Finanzdaten der EU-Länder überprüfen. Die Finanzminister der Union wollen so Falschinformationen wie im Fall Griechenland unterbinden.

2000 - Präsident Wladimir Putin stellt acht Monate nach dem erneuten russischen Einmarsch in Tschetschenien die abtrünnige Kaukasus-Republik unter seine direkte Verwaltung.

1990 - Im Eröffnungsspiel der 14. Fußball-Weltmeisterschaft in Italien verliert Weltmeister Argentinien gegen Kamerun mit 0:1.

1975 - Auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Warngau und Schaftlach (Oberbayern) werden bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Eilzügen 41 Menschen getötet und über 100 verletzt.

1935 - Das Reichsinnenministerium veröffentlicht seine vierte Ausbürgerungsliste. Das NS-Regime entzieht Bertolt Brecht und 40 weiteren Personen wegen Verstoßes gegen die "Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk" die deutsche Staatsbürgerschaft.

1815 - Der Deutsche Bund wird auf dem Wiener Kongress gegründet.

793 - Wikinger plündern das Kloster der Mönche auf der Insel Lindisfarne vor der Küste Ostenglands. Es ist der erste historisch überlieferte Wikingerüberfall.

GEBURTSTAGE

1960 - Mick Hucknall (60), britischer Popsänger, Sänger der Popgruppe Simply Red ("Something Got Me Started", "Stars")

1955 - José Antonio Camacho (65), spanischer Fußballspieler und -trainer, Nationaltrainer Spanien 1998-2002

1955 - Tim Berners-Lee (65), britischer Informatiker, Internetpionier, gilt als Erfinder des World Wide Web

1940 - Nancy Sinatra (80), amerikanische Popsängerin ("These Boots Are Made For Walking"), Tochter des Entertainers Frank Sinatra

1810 - Robert Schumann, deutscher Komponist (Symphonie "Frühling", Lied "Wenn ich ein Vöglein wär"), gest. 1856

TODESTAGE

2008 - Peter Rühmkorf, deutscher Schriftsteller ("Wenn - aber dann. Vorletzte Gedichte", "Die Märchen"), Mitglied der "Gruppe 47", Mitbegründer der Zeitschrift "konkret", geb. 1929

1980 - Ernst Busch, deutscher Schauspieler und Sänger ("Lied von der Einheitsfront"), geb. 1900