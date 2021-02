Was geschah am ... Kalenderblatt 2021: 15. Februar

Gewalt gegen Protestler Nacht der Angst in Myanmar: Panzer und gesperrtes Internet

Die Junta in Myanmar will nach tagelangen Protesten offenbar den Widerstand der Bevölkerung brechen. Es fallen Schüsse, das Internet ist gesperrt - und in Rangun sind Kampffahrzeuge unterwegs. Hilferufe an die internationale Gemeinschaft werden lauter.