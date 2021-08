Was geschah am... Kalenderblatt 2021: 19. August

2016 - Silvia Neid verabschiedet sich nach elf Jahren als Bundestrainerin der deutschen Fußball-Frauen mit Olympia-Gold bei den Sommerspielen in Rio. Seit 2005 im Amt, gewann sie mit den Teams 2007 die WM sowie 2003 und 2013 die EM.

2001 - In der ostukrainischen Sasjadko-Kohlengrube bei Donetzk kommt es zu einer Methan-Explosion. 55 Bergleute sterben.

1991 - In der Sowjetunion beginnt ein dreitägiger Putschversuch gegen Präsident Michail Gorbatschow. Boris Jelzin, Präsident der russischen Republik, organisiert den Widerstand gegen die Putschisten.

1963 - Die Bundesrepublik unterzeichnet das Atomteststoppabkommen. Es verbietet Atomwaffentests in der Luft, im Weltraum und unter Wasser.

1936 - In Moskau beginnt der erste Schauprozess gegen die antistalinistische Opposition. Alle 16 Angeklagten werden zum Tode verurteilt.

1878 - Den Beschlüssen des Berliner Kongresses gemäß besetzt Österreich-Ungarn Bosnien. Österreichische Truppen marschieren in Sarajevo ein.

1848 - In New York berichtet die Zeitung "Herald" über Goldfunde in Kalifornien und löst damit den Goldrausch aus.

1477 - Maximilian, Erzherzog von Österreich, heiratet in Gent Maria von Burgund. Die Heirat begründet den Aufstieg des Hauses Habsburg.

GEBURTSTAGE

1971 - Guido Cantz (50), deutscher Moderator und Komiker ("Verstehen Sie Spaß?")

1951 - John Deacon (70), britischer Bassist, Mitglied der Rockband Queen

1946 - Bill Clinton (75), amerikanischer Politiker, 42. Präsident der USA 1993-2001

1946 - Charles Bolden (75), amerikanischer Astronaut, erster Schwarzer an der Spitze der Raumfahrtbehörde Nasa

1931 - Marianne Koch (90), deutsche Schauspielerin und Ärztin, Filmrollen in "Des Teufels General", "Der Stern von Afrika", Moderation der Talk-Sendung "III nach Neun" 1974-1982, Radiosprechstunde "Gesundheitsgespräch"

TODESTAGE

2011 - Raúl Ruiz, französisch-chilenischer Regisseur ("Die wiedergefundene Zeit", "Klimt"), geb. 1941

1977 - Groucho Marx, amerikanischer Komiker, Mitglied der Komikergruppe The Marx Brothers (Filme: "Skandal in der Oper", "Eine Nacht in Casablanca"), geb. 1890

