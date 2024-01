Wasserball: Aus dem Mauerblümchendasein schwimmen

Auch wenn es für die Weiler eine Niederlage gab, so war den Akteuren im Wasser eines anzusehen: Sie gehen mit Ehrgeiz und vor allem mit viel Spaß immer noch an die Sache heran. Sportlich kann nicht viel schief gehen. Denn aus der Baden-Liga gibt es keinen Absteiger. Die Niederlage gegen Pforzheim nahm Schwer leicht und mit Humor: „Wir sind im Durchschnittsalter 45 und zwei Drittel, bei Pforzheim waren es 22-Jährige“, lacht der Mannschaftskapitän. Hinzu kommt, dass Pforzheim nur noch zwei Mannschaften im Spielbetrieb hat und so auch in der Reserve starke Spielerinnen und Spieler einsetzen kann. In der Baden-Liga dürfen gemischte Mannschaften antreten. Pforzheim nutzte dies, hatte mit Ida Wellensiek eine Spielerin dabei, die zwei sehenswerte Treffer erzielte.

Spielerinnen und Nachwuchs fehlen der SSG zur Zeit. Und vor allem auch ein Trainer, der sich zwei Mal in der Woche um die Ausbildung kümmern könnte. Was die Weiler allerdings haben: Maxim Garbo ist ein Torhüter, der ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft ist.