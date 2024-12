Wasserhüsli Steinen: Mit Kunst die Fantasie anregen

Seit 2012 haben Tilo Tscheulin und Johann den früheren Trinkwasser-Hochbehälter in ein Kunstprojekt verwandelt mit Skulpturenweg im Freien und dem Kunstraum im Wasserreservoir. Jedes Jahr beginnt die Saison mit einem Fest zur Sommersonnenwende am 21. Juni und endet mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember. In der Saison ist immer am ersten und am vierten Sonntag im Monat für Besucher geöffnet. Ab und zu finden auch Konzerte statt.

Dank an die Gemeinde

Tilo Tscheulin dankte am Samstag der Gemeinde Steinen für die Überlassung des Wasserhüsli sowie den zahlreichen Helfern, ohne die das alles gar nicht zu machen wäre. Hady, ein Freund des Kunstprojekts, illuminiere zum Beispiel immer das Gelände bei der Sommersonnenwende.

Am Samstag unterlegte Elektromusik von Hadys neuem Album mit sanftem Drive die surreale Atmosphäre im früheren Wasserreservoir. Als später die Hobby-DJs „Zashka“ und „Music_Pickup“ auflegten, wurden die Beats lauter und härter. Tscheulin freute sich vor allem über das Engagement des 18-jährigen Sascha Poppen alias Zashka, der seit seiner Kindheit immer beim Wasserhüsli vorbeigeschaut habe, wenn die Hägelberger Vereine in der benachbarten „Waldschänke“ feierten.