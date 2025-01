Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin informierte im Gemeinderat darüber, dass es im Kindergarten-Neubau im November zu einem Wasserschaden gekommen ist. Die Beseitigung der Folgen werde eine gewisse Zeit in Anspruch nahmen. Deshalb könne man am 8. Februar leider nicht wie geplant zu einem „Tag der offenen Tür“ einladen. In Betrieb gehen soll der Neubau dann aber wie vorgesehen am 1. März. „Dieser Termin ist nicht gefährdet“, stellte Friebolin klar. Die Bevölkerung soll dann im Sommer ausreichend Gelegenheit erhalten, sich in den neuen Räumlichkeiten und auf dem komplett neu gestalteten Außengelände umzusehen. Denn für dann sei im Kindergarten Sankt Martin ein großes Eröffnungsfest geplant, kündigte Friebolin an.