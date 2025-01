Wasserschaden und Schimmel: Hochrheinhalle ab sofort gesperrt

Die Gemeinde hat daraufhin den Schaden ihrer Versicherung gemeldet und einen Sachverständigen hinzugezogen. Der Boden wurde an mehreren Stellen geöffnet, wobei dasselbe Schadensbild zum Vorschein kam. Aufgrund der Großflächigkeit des Schadens und der Schimmelbildung riet der Sachverständige zur sofortigen Schließung der Halle. „Wir wissen um die Bedeutung der Hochrheinhalle für Schul- und Vereinssport sowie für Veranstaltungen. Angesichts des Befunds ist die Sperrung aber leider ohne Alternative“, entschuldigt Bürgermeister Tobias Benz den hohen Handlungsdruck. Die Gemeinde als Betreiber der Hochreinhalle trage hier Verantwortung für die Nutzer. Für Donnerstag sei nun eine Beprobung anberaumt, um die Kontamination der Halle und der Hallenluft durch Schimmelsporen zu messen. Die Ergebnisse des Labors würden in zwei Wochen erwartet, sagt Benz. Darüber hinaus müsse die Ursache des großflächigen Eindringens von Wasser gefunden werden.

Basierend auf den Ergebnissen wird der Fachbereich Bauen in Abstimmung mit Versicherung und Sachverständigen die weitere Vorgehensweise ausarbeiten sowie ein Sanierungskonzept erstellen. Erst wenn die Ergebnisse vorlägen, könneeine Aussage darüber getroffen werden, wann die Hochrheinhalle wieder nutzbar sei. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Thematik, das wird aber einige Zeit in Anspruch nehmen“, erwartet der Rathauschef.