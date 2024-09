We: Beliebt und doch mehrfach abgerissen

Marie Kaufmann, Verfasserin der Kaufmann-Chronik Foto: Städtisches Archiv

Scherer hatte sich jedoch mit dem Neubau, der über die Hälfte teurer wurde als geplant, übernommen, und so verkaufte er 1907 die Wirtschaft an Lasser. Danach gab es in sieben Jahren fünf verschiedene Wirte, bis am 1. Dezember 1920 der Landwirt Josef Stadelmeyer den „Ochsen“ kaufte und als Wirt fungierte. Er war wohl ein unbequemer Bürger, denn es gibt mehrere Dokumente über Streitigkeiten, da er sich weigerte, die vorgeschriebene Lüftung in der Gaststube einzubauen.