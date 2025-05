Sie kenne die Stiftung und die Stiftung wiederum wisse, was sie von ihr erwarten könne. Er sei sich sicher, dass Ackermann die SPK in eine gute Zukunft führen und sie auch international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen werde.

Ackermanns erster Arbeitstag am 1. Juni

Nach acht Jahren an der Spitze der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden übernimmt Ackermann ab dem 1. Juni die Führung der SPK. Sie wird damit auch die oberste Chefin der Museumsinsel. Am Dienstag wurde sie in ihr neues Amt eingeführt.