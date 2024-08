Wegen Bauarbeiten: B 317 wird zeitweise voll gesperrt

B 317 zeitweise voll gesperrt

Die Bundesstraße wird von Montag, 2. September, bis Montag, 23. September, immer nachts von 19 bis 5 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Tagsüber bleibt die Straße bei reduzierter Geschwindigkeit befahrbar, so die Behörde. An den Wochenenden muss die Bundesstraße für den Einbau der Fahrbahndecke jeweils voll gesperrt werden, so der Hinweis des RP

Autos auf die Umleitung

Während der Sperrungen wird der Verkehr ab Schopfheim ins Kleine Wiesental und durch Zell (L 131, L 140) zurück auf die B 317 umgeleitet. Das RP weist darauf hin, dass man von Hausen aus an der Bergwerksstraße in Richtung Norden auf die B 317 auffahren kann. Der Bahnhof Hausen bleibe in allen Bauphasen mindestens zu Fuß oder mit dem Rad von Hausen aus erreichbar.