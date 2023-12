Wegen des Kälteeinbruchs ziehen die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten nun früher in die neue Unterkunft in Maulburg, teilt der Landkreis Lörrach mit. Die Zeltunterkunft in Steinen wurde bereits am Montag aufgelöst. Die noch rund 40 verbliebenen Personen zogen am Montag in die neue Unterkunft in der Gewerbehalle in Maulburg. Die Umbauarbeiten in der Halle sollen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Der Landkreis war seit mehreren Monaten auf der Suche nach einer Ersatzunterkunft für die nicht frostfesten Zelte in Steinen. Kurzfristig wurde vergangene Woche die Gewerbehalle in Maulburg angemietet. Ursprünglich war geplant, die Halle ab Mitte Dezember zu belegen. Die Jugendlichen werden auch in Maulburg von Anfang an von geschultem Fachpersonal betreut, so das Landratsamt. Auch der Sicherheitsdienst wird rund um die Uhr vor Ort sein.