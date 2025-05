Wegen Neubau: Ehner Fahrnau bis Herbst ohne Wiesenbrücke

Jahrelange Vorgeschichte

Überhaupt die Kosten: Sie sind auch (teils) daran schuld, dass die eigentliche Vorgeschichte des Brückentauschs sich über Jahre hinzog: Bereits 2018 nämlich wurde festgestellt, dass die Konstruktion marode ist. In der Folge wurde sie für den Autoverkehr gesperrt – nur noch Fußgänger und Radfahrer durften sie nutzen. Lange Zeit wälzte der Gemeinderat unterschiedliche Optionen, wie man das Problem lösen könnte; nicht zuletzt spielten dabei die Finanzen eine wichtige Rolle.

Weitere Verzögerungen

Nach jahrelangem Tauziehen hatte sich der Gemeinderat schließlich 2022 dazu durchgerungen, das Bauwerk abzureißen und durch eine neue Brücke zu ersetzen. Weitere drei Jahre dauerte es nun, bis sich die Dinge nun auch tatsächlich bewegen. Zuletzt hatte das Schopfheimer Bauamt den Startschuss vor exakt einem Jahr erneut verschoben, unter Verweis auf die eigene Arbeitsüberlastung.

Verärgerung in Hausen

Die Verzögerungen in Schopfheim gingen vor allem aufs Konto der Nachbargemeinde Hausen: Mit der Brücke ist seit mittlerweile sieben Jahren auch die offizielle Zufahrt zum Golfplatz zwischen den beiden Gemeinden gesperrt – der komplette Verkehr zum Golfplatz rollt seither durchs Hebeldorf als einziger Alternativroute. In Hausen sorgte das für massive Verärgerung, schließlich hatte man dort dem Golfplatz seinerzeit unter der Bedingung zugestimmt, dass die Verkehrsanbindung über Schopfheimer Gemarkung erfolgt. Ihrem Unmut hatten Hausener Gemeinderäte, insbesondere angesichts der erneuten Verzögerung vor einem Jahr, mit einer scharfen Stellungnahme in einer Gemeinderatssitzung ihrer Schopfheimer Kollegen und in einem offenen Brief unter Ägide von Bürgermeister Philipp Lotter Luft gemacht.