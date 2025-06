Wegesperrung in Weil am Rhein: Der seltene Wachtelkönig soll geschützt werden

Nicht stören

„Wir möchten die vom Aussterben bedrohte Art bei uns in der Region erhalten. Schon durch kleine Störungen – etwa durch freilaufende Hunde – können die Vögel ihre Nester verlassen, was den Bruterfolg gefährdet“, wird Birgit Schwarz, Leiterin des Sachgebiets Naturschutz und Landschaftspflege, in der Mitteilung zitiert. Nur durch eine Sperrung lasse sich gewährleisten, dass die Aufzucht der Jungen ungestört verläuft. „Wir setzen hier ganz stark auf die Rücksichtnahme der Spaziergänger und Hundebesitzer.“

Wenig Paare

Der Wachtelkönig bevorzugt extensiv genutzte, dicht bewachsene Wiesen als Lebensraum. Seine Bestände sind langfristig stark zurückgegangen. Das liegt vor allem an Grundwasserabsenkung, der Umwandlung von Grünland sowie einer intensiven Nutzung mit früher und flächendeckender Mahd, heißt es weiter. Da die Vögel sehr versteckt leben, lassen sie sich meist nur über ihren charakteristischen Ruf nachweisen, den sowohl Durchzügler als auch Brutvögel äußern. Dadurch sind sichere Brutnachweise, etwa durch Nestfunde oder Sichtungen von Jungvögeln, sehr schwierig, so die Experten. In Baden-Württemberg wurde der Brutbestand im Jahr 2001 auf lediglich zehn bis maximal 30 Paare geschätzt