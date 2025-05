Wei am Rhein: Alkoholfahrt endet in Kleingarten

Der 29-Jährige meldete sich kurz nach 6 Uhr beim Polizeirevier Weil am Rhein und gab zunächst an, dass ein unbekannter Täter vor einem Parkplatz bei einem Club in der Basler Straße seinen Fahrzeugschlüssel entwendet haben und dann mit seinem Wagen einen Unfall verursacht haben soll.

Zwischen zwei Kreiseln von der Straße abgekommen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte das Auto des 29-Jährigen aufgefunden werden, schreibt die Polizei in einem Bericht. Mutmaßlich kam der Fahrer zwischen den Kreiseln Bundesstraße 3/Bundesstraße 317 und der Bundesstraße 3/Basler Straße von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam in einer Kleingartenanlage zum Stehen.