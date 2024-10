Weideviehmarkt in Wies: Nur eine Galloway-Familie bleibt übrig

Nach wie vor gestalte sich die Offenhaltung der Landschaft beschwerlich. Denn in Steillagen könne man nicht mit Maschinen vorgehen und das Rind diene als Rasenmäher. Vollmer wies mit der Hand auf die Anhöhe oberhalb der Ecklestraße Richtung Demberg. Grün wuchert da, wo es nicht hingehört. „Die Rasenmäher“ hatten schon am Morgen ihren Auftritt. 13 Rinder, darunter Vorder- und Hinterwälder, kamen zur Versteigerung. Anders als in den Vorjahren sei der Auftakt gut verlaufen, sagt Vollmer. „Die Interessenten waren kaufwilliger.“ Nur die Galloway-Familie mit gleich zwei Bullen konnte Auktionator Oliver Keller nicht an den Mann bringen. Um die „Faszination Kaltblut“ ging es am Nachmittag. Auch die Kaltblüterschau führte verschiedene Rassen vor. Früher galt das Kaltblut als reines Arbeitstier, etwa für schwere Holztransporte, so Vollmer.