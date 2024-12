Weihnachten in der Kirche: Besondere Gottesdienste sind geplant

An Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, nach den Auftritten der Turmbläser der Stadtmusik Weil wird ab 15.30 Uhr in der Altweiler Kirche ein Krippenspiel geboten. Das Kindergottesdienstteam um Heike Falk und Andrea Reichhelm hat es mit vielen Kindern vorbereitet. Die jungen Musiker Pascal, Louic und Yann Létinois begleiten manche Gemeindelieder an ihren Blasinstrumenten.

Fröhliche und besinnliche Musik

Einen Familiengottesdienst mit einer weihnachtlichen Bildergeschichte und sowohl fröhlicher als auch besinnlicher Musik feiert ab 16 Uhr die YChurch in der Johanneskirche, den das Team um Kathrin Husser und Jonathan Grimm gestaltet. Ab 17 Uhr findet ein Weihnachtsgottesdienst in der Friedenskirche in Friedlingen statt, den Johanna Pähler gestaltet. Es werden klassische Weihnachtslieder gesungen und von Gesa Mehrle an der Orgel begleitet.