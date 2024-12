Weihnachten in Lörrach: Wie an die Geburt Christi erinnert wird

Der Gottesdienst mit Pfarrer Joachim Giesler Foto: Martin Braun

Neil Armstrong zitiert

Am nächsten Morgen ist schon um 9 Uhr in Stettens katholischer Kirche „St. Fridolin“ ein Gottesdienst mit Pfarrer Joachim Giesler. Es sang die Kantorei unter Leitung von Kathy Schann. Und der junge Martin Hagmeier brillierte an der Orgel mit der berühmten „Toccata“ von Charles Widor (1844-1937). Wie in Röttelns Krippenspiel wird auch in der Predigt von Giesler staunend das Weltall genannt: „Milchstraße (als) Galaxie“ und das „Licht (der) Sterne am Himmel“. Und Giesler zitiert Neil Armstrong (1930 – 2012), der als erster Mensch den Mond betrat: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.“ Anknüpfend an das Wort von der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus: „Und das Wort ward Fleisch“ – verbindet Giesler das zitierte Wort Armstrongs überbietend mit Jesu Geburt vor 2000 Jahren als den wirklich größten „Sprung, der je gemacht worden ist“ (Giesler).