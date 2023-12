In einer Seitenstraße in Maulburg gleich gegenüber vom Bahnhof befinden sich die Verkaufsräume von Michael Günther beziehungsweise „Mikuschs Atelier“. Von außen ist noch nicht viel zu sehen, aber wenn das Licht angeht und man die zwei Räume betritt, findet man sich in einer kleinen Welt aus bunten Kugeln und Zapfen, glitzernden Kronleuchtern und Vasen und kleinen und etwas größeren Figuren und Räuchermännchen wieder. Also eigentlich alles, was das Weihnachtsherz begehrt.