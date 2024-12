Weihnachten in Weil: Vorweihnachtszeit: besinnlich oder stressig?

Stefan Wiedenbauer Foto: Ingmar Lorenz

„,Advent – Gott kommt in mein und unser Leben’: Das ist die Botschaft, die mich trägt in jedem Jahr“, sagt der katholische Pfarrer Gerd Möller. „Begleitet durch schöne Texte und die Dunkelheit der Umgebung, die manches entschleunigt, hat diese Zeit etwas Eigenes“, findet er. Und diese Form teile er mit vielen Menschen, die sich von Gott angesprochen fühlen oder ihn suchen. „Es gibt mir in meinem Arbeiten, das sich nicht wirklich unterscheidet von den anderen Monaten des Jahres in all der Themenfülle, die ich als Dekan, Pfarrer von Weil am Rhein und Lokaler Projektkoordinator des großen Transformationsprozesses unserer Erzdiözese täglich stemme, gute Unterbrechung.“ Dieses mit Menschen unterwegs sein, die auch heute noch von Gott etwas erhoffen und auf ihn in ihrem derzeitigen Leben mit allen Freuden und allem Leid warten, sei ein unendlicher Reichtum seines Arbeitens und Lebens und Glaubens, meint Möller.