Christmetten werden in allen drei Kirchen der katholischen Kirchengemeinde gefeiert: Am 17 Uhr wird, mitgestaltet vom Kirchenchor Guter Hirte und Trompete, in Guter Hirte gefeiert. Um 17.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in St. Peter und Paul. Mit der Christmette ab 22 Uhr in St. Maria wird die Heilige Nacht beendet.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember, dem Geburtstag Jesu Christi, feiert die Kirchengemeinde ab 10.45 Uhr in St. Peter und Paul und in St. Maria Heilige Messen In allen Gottesdiensten am 24. und 25. Dezember gibt es eine Kollekte für das Missionswerk Adveniat sammeln. Nähere Informationen zur Arbeit gibt es unter www.adveniat.de.