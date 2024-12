Weihnachten Obdachlose feiern mit Frank Zander

Berlin - Kurz vor Weihnachten hat Entertainer Frank Zander (82) sein großes Weihnachtsfest für Tausende Bedürftige und Obdachlose in Berlin ausgerichtet. Im Neuköllner Hotel Estrel standen Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen auf dem Menü. Zanders Sohn Marcus sagte am Nachmittag, es seien wohl mehr als 2.500 Gäste dabei. "Viele haben sich das ganze Jahr darauf gefreut." Einige Gäste hätten Tränen in den Augen. "Die Leute auf der Straße haben es verdient, dass wir sie ordentlich behandeln."