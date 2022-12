Weihnachtsessen Bei den Carpendales gibt es Raclette und Fondue

In einer großen Familie sei "nicht immer Friede Freude Eierkuchen", sagte Annemarie Carpendale. Es gebe "auch Stunk, aber Gott sei Dank ist das nie von Dauer oder besonders schlimm". "In solchen Situationen können wir in diesem Jahr ja den Fernseher einschalten und "Traumschiff" gucken", sagte ihr Mann, denn er spielt da wieder einmal mit.

Annemarie hat eine kleine Rolle abgestaubt

Wayne Carpendale ist in der neuen Ausgabe des ZDF-Klassikers als Koch zu sehen. "Obwohl ich schon die ein oder andere Hauptrolle als Koch gespielt habe, spiele ich kulinarisch zu Hause nur eine ganz kleine Nebenrolle. Und das ist auch gut so", sagte er der dpa. "Anne kocht halt einfach so lecker, dass ich da gar nicht in Konkurrenz treten möchte."