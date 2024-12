Weihnachtsgeschichte: Zufällig der Einsamkeit entkommen

Die Bar Rouge im 31. Stock des Basler Messeturms birgt so manche Geschichte, die sich dort ereignet hat. Foto: Jörg Bertsch

„Da machte es plötzlich ’Swush!’ – und der Märchenprinz saß neben Dir …“. Sie funkelte mich an: „Du bist gemein. Aber ja, genau: Er war ein Märchenprinz. Groß, schlank, gepflegter Dreitagebart, charmant, eloquent ... du weißt schon.“

„Kann’s mir denken. Kenn dich ja ein bisschen.“ Sie fuhr fort: „Rainer hieß er. Also kurzum, wir unterhielten uns prächtig. Ich bestellte noch einen ’Sex on the Vanilla Beach’. Das Herzklopfen wurde stärker. Er sei auch grad Single und an Weihnachten allein, sagte er. Wir verabredeten uns für zwei Tage später, am 24. Dezember, abends 19 Uhr zum Apéro in der Bar Rouge. Alles Weitere würden wir dann kurzfristig abmachen.“ Lara strich sich eine ihrer schwarzen, silberdurchwirkten Locken aus der Stirn und blickte einen Moment lang erinnerungsselig in den ’Ramos Gin Fizz 2.0’, den sie vor sich stehen hatte.

Eine halbe Stunde zu früh am Messeplatz

„Die Melancholie war verflogen, beschwingt ging ich nach Hause. An Heiligabend war ich um halb sieben am Messeplatz. Das heißt, ich versteckte mich auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinter einem Baum in der Rosentalanlage und spähte hinüber. Mir wurde kalt, denn natürlich hatte ich mich nicht für eine Outdoor-Unternehmung gekleidet.“